В Забайкалье трое лесников могут быть причастны к крупному пожару

Трое работников лесхоза подозреваются в умышленном сокрытии пожара с целью получения финансовой выгоды. Как сообщили КП-Иркутск в надзорном ведомстве Забайкальского края, пламя уничтожило 30 тысяч гектаров леса.
— Установлено, что возникшее 3 апреля на территории Тунгокоченского района возгорание явилось следствием ненадлежаще проводимых с 17 марта сотрудниками Забайкаллесхоза отжигов и длительной не регистрации пожара, что было сделано, по одной из версий, в целях получения в дальнейшем повышенной оплаты труда при введении особого противопожарного режима, — поделились в ведомстве.
Только 29 апреля пожар удалось полностью потушить. Изначально дело рассматривалось как неосторожное обращение с огнём, но новые доказательства указывают на возможный умысел. Теперь лесникам может грозить до 10 лет лишения свободы по статье об умышленном уничтожении лесных насаждений. Следственные действия продолжаются, лесники задержаны.