В Забайкалье трое лесников могут быть причастны к крупному пожару

— Установлено, что возникшее 3 апреля на территории Тунгокоченского района возгорание явилось следствием ненадлежаще проводимых с 17 марта сотрудниками Забайкаллесхоза отжигов и длительной не регистрации пожара, что было сделано, по одной из версий, в целях получения в дальнейшем повышенной оплаты труда при введении особого противопожарного режима, — поделились в ведомстве.