Мошенники вынудили москвичку продать квартиру и отдать 13 миллионов рублей

Курьер мошенников, вынудивших москвичку продать свою квартиру, задержали столичные оперативники в Санкт-Петербурге.
Как сообщили «МК» в пресс-службе ГУ МВД по Москве, аферисты по телефону под предлогом перерасчета пенсии убедили 69-летнюю жительницу района Южное Медведково продиктовать код из смс-сообщения. Затем ей стали звонить лжеработники силовых структур и убеждать, что на ее имя пытаются оформить кредиты. Следуя инструкциям мошенников, пенсионерка купила смартфон, установила на него приложение, через которое преступники похитили со счета женщины более 1,5 млн рублей.
Также они обманули 36-летнюю дочь пенсионерки, убедив ее продать квартиру за 13 миллионов рублей. Один из курьеров, обманывавших женщин, был на днях задержан в Санкт-Петербурге. Им оказался 41-летний житель Удмуртии.