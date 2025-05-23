Мошенники вынудили москвичку продать квартиру и отдать 13 миллионов рублей

Как сообщили «МК» в пресс-службе ГУ МВД по Москве, аферисты по телефону под предлогом перерасчета пенсии убедили 69-летнюю жительницу района Южное Медведково продиктовать код из смс-сообщения. Затем ей стали звонить лжеработники силовых структур и убеждать, что на ее имя пытаются оформить кредиты. Следуя инструкциям мошенников, пенсионерка купила смартфон, установила на него приложение, через которое преступники похитили со счета женщины более 1,5 млн рублей.