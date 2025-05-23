В Калининграде задержали россиянина, готовившего теракт на 9 Мая

«ФСБ в Калининграде задержан гражданин России, 2000 г.р., добровольно вступивший в запрещенную в России террористическую организацию и планировавший совершение теракта в период празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне», — уточнили в спецслужбе.
Злоумышленник, получив через Telegram задание от украинского куратора, готовил подрыв на маршруте следования парадной колонны военнослужащих. В ФСБ отметили, что это подтверждает его переписка с членом террористической структуры.
Из-за инцидента возбудили уголовное дело по статьям о содействии террористической и диверсионной деятельности.
Фигуранта заключили под стражу, ему грозит до 20 лет лишения свободы.