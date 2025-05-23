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В Калининграде задержали россиянина, готовившего теракт на 9 Мая

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. В Калининграде задержали россиянина, по заданию украинского куратора готовившего к 9 Мая взрыв на маршруте следования парадной колонны военнослужащих, сообщил ЦОС ФСБ.

Источник: Вадим Ахметов/URA.RU/ТАСС

«ФСБ в Калининграде задержан гражданин России, 2000 г.р., добровольно вступивший в запрещенную в России террористическую организацию и планировавший совершение теракта в период празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне», — уточнили в спецслужбе.

Злоумышленник, получив через Telegram задание от украинского куратора, готовил подрыв на маршруте следования парадной колонны военнослужащих. В ФСБ отметили, что это подтверждает его переписка с членом террористической структуры.

Из-за инцидента возбудили уголовное дело по статьям о содействии террористической и диверсионной деятельности.

Фигуранта заключили под стражу, ему грозит до 20 лет лишения свободы.