Россиянин по заданию украинского куратора готовил теракт на 9 Мая в Калининграде

Подростки хотели поджечь здание Минобороны в Тверской области в преддверии 9 Мая. Задержанные являются гражданами России 2008 и 2011 годов рождения. Позже в Сети появились кадры задержания подростков. На видео один из них признался, что они с коллегой планировали поджечь здание Минобороны в Вышнем Волочке.