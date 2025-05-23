Россиянин по заданию украинского куратора готовил теракт на 9 Мая в Калининграде

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) в Калининграде задержали россиянина, готовившего взрыв на пути парадной колонны на праздновании 80-летия Победы. Об этом в пятницу, 23 мая, сообщили в пресс-службе органа исполнительной власти.
— Установлено, что злоумышленник по полученному в мессенджере Telegram заданию украинского куратора готовил подрыв взрывного устройства на маршруте следования парадной колонны военнослужащих, что подтверждается его перепиской с членом террористической структуры, — добавили в ФСБ.
Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются. Возбуждено уголовное дело.
Подростки хотели поджечь здание Минобороны в Тверской области в преддверии 9 Мая. Задержанные являются гражданами России 2008 и 2011 годов рождения. Позже в Сети появились кадры задержания подростков. На видео один из них признался, что они с коллегой планировали поджечь здание Минобороны в Вышнем Волочке.