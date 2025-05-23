Над фрагментами танкеров в Черном море возведут защитные сооружения

«Из резервного фонда правительства выделено более 7,5 миллиарда рублей на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации, связанной с разливом нефтепродуктов в результате крушения танкеров в Керченском проливе 15 декабря 2024 года. Распоряжение об этом подписано», — говорится в сообщении кабмина.
Уточняется, что средства будут направлены Росморречфлоту на изготовление и установку трех специальных защитных сооружений — коффердамов над затонувшими фрагментами танкеров.
«Они будут функционировать как укрытия, что позволит снизить риски новых разливов нефтепродуктов при их откачке из затонувших фрагментов танкеров», — подчеркнули в правительстве РФ.
Ранее на проектирование коффердамов, а также на демонтаж ряда конструкций на затонувших фрагментах танкеров из резервного фонда правительства было выделено более 1 миллиарда рублей.
В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». В море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов, из трещины в корме одного из танкеров в январе произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. В начале марта демонтаж кормы «Волгонефти-239» у мыса Панагия был завершен. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани и в Крыму введен режим ЧС.