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В Волгограде женщина получила 10 лет колонии за убийство супруга

В Красноармейском районе суд огласил приговор в отношении местной жительницы.

Источник: Анна Майорова/URA.RU/TASS

Ее признали виновной в преступлении по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Установлено, что 22 декабря прошлого года волгоградка и ее гражданский супруг вместе выпивали алкогольные напитки. Во время застолья они поссорились.

Женщина схватила нож и ударила им своего сожителя. Мужчина скончался от полученных повреждений на месте случившегося.

Суд признал местную жительницу виновной и назначил ей наказание в виде 10 лет лишения свободы. Отбывать его она будет в исправительной колонии общего режима, сообщили в СУ СКР по Волгоградской области.