В Волгограде женщина получила 10 лет колонии за убийство супруга

Ее признали виновной в преступлении по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
Установлено, что 22 декабря прошлого года волгоградка и ее гражданский супруг вместе выпивали алкогольные напитки. Во время застолья они поссорились.
Женщина схватила нож и ударила им своего сожителя. Мужчина скончался от полученных повреждений на месте случившегося.
Суд признал местную жительницу виновной и назначил ей наказание в виде 10 лет лишения свободы. Отбывать его она будет в исправительной колонии общего режима, сообщили в СУ СКР по Волгоградской области.