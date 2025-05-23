СК заинтересовался стрельбой в Воронеже на детской площадке

Двое парней, сидя на лавочке у детской площадки, стали стрелять из оружия. Предположительно, у них был травматический пистолет. Молодые люди пускали пули в воздух, песок и в конструкции на площадке. Очевидцы чрезвычайного происшествия рассказали в соцсетях, что юноши были пьяны.