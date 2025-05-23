СК заинтересовался стрельбой в Воронеже на детской площадке

Двое парней, сидя на лавочке у детской площадки, стали стрелять из оружия. Предположительно, у них был травматический пистолет. Молодые люди пускали пули в воздух, песок и в конструкции на площадке. Очевидцы чрезвычайного происшествия рассказали в соцсетях, что юноши были пьяны.
— Мимо ходили люди, рядом были дети. Было очень страшно. Возникло напряжение, что произойдет что-то плохое. Такие поступки должны преследоваться уголовной ответственностью, — выразили свое негодование воронежцы, вызвав полицию. Правонарушители к тому времени смогли скрыться.
Инцидент произошел в понедельник, 19 мая. 22 мая стало известно, что следователями СК организована проверка по сообщению в соцмедиа о хулиганских действиях на детской площадке в столице Черноземья. Личности стрелявших мужчин пока не установлены.
— По данному факту следственными органами СК РФ по Воронежской области незамедлительно организована процессуальная проверка, в рамках которой выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — сообщили в региональном следственном управлении.