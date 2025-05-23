В Ельце в соседней от поврежденного БПЛА дома девятиэтажке выбило окна

Жительница Ельца из соседней от поврежденного БПЛА дома девятиэтажки рассказала aif.ru, что в их доме выбило окна в подъезде на всех этажах.
«Квартира в порядке. В коридоре повреждены окна с 1 по 9 этаж», — сообщила женщина.
По ее словам, первые взрывы были слышны около 01:10 ночи. В общей сложности жительница Ельца насчитала около восьми взрывов.
Ранее сообщалось, что в Ельце в результате падения обломков БПЛА были повреждены порядка 30 квартир в поселке ТЭЦ, их завалило осколками.
Также губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что после падения БПЛА и последовавшего за ним возгорания в промзоне Ельца восемь человек получили травмы.