Час платной парковки в Уфе оценен в 40 рублей

С 27 июня 2025 года в Уфе заработает система платной парковки. Как сообщили в городской администрации, новые парковочные зоны разместятся на основных транспортных артериях центральной части города, включая улицы Достоевского, Карла Маркса, Кирова, Коммунистическую, Ленина, Мустая Карима, Октябрьской Революции, Пушкина и Чернышевского. По данным мэрии, общее количество парковочных мест составит 1188, из которых 128 специально оборудованы для водителей с ограниченными возможностями.
Городские власти предусмотрели несколько вариантов оплаты парковочного времени. Автомобилисты смогут воспользоваться личным кабинетом на специализированном интернет-портале, мобильным приложением «Горпарковки», банковскими терминалами или отделениями банков-партнеров, а также отправить SMS на специальный номер.
Тариф за парковку установлен на уровне 40 рублей за 60 минут.
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