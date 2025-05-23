Час платной парковки в Уфе оценен в 40 рублей

С 27 июня 2025 года в Уфе заработает система платной парковки. Как сообщили в городской администрации, новые парковочные зоны разместятся на основных транспортных артериях центральной части города, включая улицы Достоевского, Карла Маркса, Кирова, Коммунистическую, Ленина, Мустая Карима, Октябрьской Революции, Пушкина и Чернышевского. По данным мэрии, общее количество парковочных мест составит 1188, из которых 128 специально оборудованы для водителей с ограниченными возможностями.