Малыш 2021 года рождения пострадал в ДТП с 2 иномарками в Самаре утром 22 мая

Это случилось в четверг в Промышленном районе города. Ребенку потребовалась помощь медиков. Подробнее об аварии рассказали представители регионального главка.
62-летний мужчина на Datsun ехал по улице Краснодонской с Победы. Вблизи кирпичной трехэтажки № 9 не уступил и врезался в Chery с 26-летней девушкой за рулем.
У последней в детском кресле сидел мальчик 2021 года рождения. После столкновения малышу назначили амбулаторное лечение. Всего 22 мая в губернии зарегистрировали пять ДТП с пятью пострадавшими и 393 нарушения ПДД.
Недавно в Самаре молодой водитель «восьмерки» сбил 11-летнего велосипедиста. Второго отвезли в больницу.
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