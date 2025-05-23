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В Иркутске в магазинах продавали контрафактную одежду

Товары были с маркировкой известных брендов.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В магазинах Иркутска продавали одежду с товарным знаком известных брендов. Как рассказали КП-Иркутск в Байкало-Ангарской транспортной прокуратуре, разрешительных документов на использование брендовой марки у продавца не было.

— Для решения вопроса материалы проверки направлены Байкало-Ангарским транспортным прокурором в орган предварительного расследования. По результатам их рассмотрения заведено уголовное дело по статье о незаконном использовании товарного знака, — сообщили в ведомстве.

Ущерб, который нанесли правообладателям, составил более одного миллиона рублей.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Забайкалье трое работников лесхоза подозреваются в умышленном сокрытии пожара площадью 30 тысяч гектаров с целью получения финансовой выгоды.