В Иркутске в магазинах продавали контрафактную одежду

В магазинах Иркутска продавали одежду с товарным знаком известных брендов. Как рассказали КП-Иркутск в Байкало-Ангарской транспортной прокуратуре, разрешительных документов на использование брендовой марки у продавца не было.
— Для решения вопроса материалы проверки направлены Байкало-Ангарским транспортным прокурором в орган предварительного расследования. По результатам их рассмотрения заведено уголовное дело по статье о незаконном использовании товарного знака, — сообщили в ведомстве.
Ущерб, который нанесли правообладателям, составил более одного миллиона рублей.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Забайкалье трое работников лесхоза подозреваются в умышленном сокрытии пожара площадью 30 тысяч гектаров с целью получения финансовой выгоды.