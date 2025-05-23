Предполагаемого насильника из Башкирии депортировали в Россию из Таиланда

«По версии следствия, в 2023 году злоумышленник, находясь в квартире в Стерлитамаке, совершил насильственные действия сексуального характера, сопряженные с угрозой убийством. По данному факту в декабре 2024 года следственными органами было возбуждено уголовное дело. Обвиняемый скрылся за границей», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.