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Предполагаемого насильника из Башкирии депортировали в Россию из Таиланда

В аэропорту Бангкока сегодня представители правоохранительных органов Королевства Таиланд передали российским коллегам разыскиваемого по каналам Интерпола гражданина РФ, обвиняемого в совершении насильственных действий сексуального характера.

Источник: «МВД МЕДИА»

«По версии следствия, в 2023 году злоумышленник, находясь в квартире в Стерлитамаке, совершил насильственные действия сексуального характера, сопряженные с угрозой убийством. По данному факту в декабре 2024 года следственными органами было возбуждено уголовное дело. Обвиняемый скрылся за границей», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В марте текущего года был организован международный розыск фигуранта. Отрабатывалась оперативная информация о возможном нахождении обвиняемого на территории Королевства Таиланд. Совместные действия обеих стран дали свои результаты — мужчину нашли, задержали и депортировали в Россию для проведения дальнейших следственных действий.