От омлета до бургеров: студенты с отравлением в Дальнегорске ели разную еду

В Дальнегорске 12 студентов индустриально-технологического колледжа, которые обратились за медицинской помощью с симптомами кишечной инфекции, продолжают лечение, но их состояние стабилизировалось. В пятницу, 23 мая, учащихся навестил губернатор Приморья Олег Кожемяко, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе правительства края.
«Острая фаза прошла. Думаю, Роспотребнадзор выявит причину возникновения отравления, которое достаточно разностороннее», — отметил глава региона.
По словам губернатора, трое пострадавших питались в столовой и ели омлет, другие покупали пиццу и бургеры в магазинах. Одна студентка приготовила себе картошку с мясом, другая — домашний салат. Всё это усложняет выявление общего источника отравления.
«Все фрукты, овощи и ягоды, которые мы приобретаем, необходимо обдавать кипяченой водой, мыть руки. Сейчас начинают работу детские летние площадки, поэтому важно, чтобы воспитатели следили за выполнением всех гигиенических правил», — добавил Олег Кожемяко.
Острая кишечная инфекция выявлена у девяти студентов в Дальнегорске — Роспотребнадзор.
В столовой колледжа взяты пробы пищевых продуктов и дезинфицирующих средств.
Главврач Дальнегорской центральной городской больницы Роман Поляков подтвердил, что угрозы жизни нет, а помощь студентам оказывается своевременно. В общежитии работают педиатр и медсестра — проверяют состояние всех проживающих.
Отметим, что в краевом Минздраве не зафиксировали всплеска аналогичных случаев, однако по ощущениям специалистов службы скорой помощи во Владивостоке рассказали, что вызовов с похожими симптомами стало больше.