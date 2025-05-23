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От омлета до бургеров: студенты с отравлением в Дальнегорске ели разную еду

Губернатор Приморья Олег Кожемяко навестил пострадавших.

Источник: PrimaMedia.ru

В Дальнегорске 12 студентов индустриально-технологического колледжа, которые обратились за медицинской помощью с симптомами кишечной инфекции, продолжают лечение, но их состояние стабилизировалось. В пятницу, 23 мая, учащихся навестил губернатор Приморья Олег Кожемяко, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе правительства края.

«Острая фаза прошла. Думаю, Роспотребнадзор выявит причину возникновения отравления, которое достаточно разностороннее», — отметил глава региона.

По словам губернатора, трое пострадавших питались в столовой и ели омлет, другие покупали пиццу и бургеры в магазинах. Одна студентка приготовила себе картошку с мясом, другая — домашний салат. Всё это усложняет выявление общего источника отравления.

«Все фрукты, овощи и ягоды, которые мы приобретаем, необходимо обдавать кипяченой водой, мыть руки. Сейчас начинают работу детские летние площадки, поэтому важно, чтобы воспитатели следили за выполнением всех гигиенических правил», — добавил Олег Кожемяко.

Острая кишечная инфекция выявлена у девяти студентов в Дальнегорске — Роспотребнадзор.

В столовой колледжа взяты пробы пищевых продуктов и дезинфицирующих средств.

Главврач Дальнегорской центральной городской больницы Роман Поляков подтвердил, что угрозы жизни нет, а помощь студентам оказывается своевременно. В общежитии работают педиатр и медсестра — проверяют состояние всех проживающих.

Отметим, что в краевом Минздраве не зафиксировали всплеска аналогичных случаев, однако по ощущениям специалистов службы скорой помощи во Владивостоке рассказали, что вызовов с похожими симптомами стало больше.