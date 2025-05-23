Женщина упала в колодец в Поставах и утонула

По данным спасателей, информация о том, что необходима помощь в извлечении тела из колодца в городе Поставы, им поступила рано утром 22 мая.
Происшествие произошло на территории частного домовладения. Работники МЧС достали из колодца глубиной около семи метров тело хозяйки подворья 1972 года рождения.
Там также сообщили, что утром в пятницу спасателям пришлось доставать из воды еще одного погибшего. Сотрудники милиции проинформировали МЧС, что в Западной Двине вблизи деревни Шматово (Полоцкий район) найдено тело мужчины. Позже выяснилось, что утонувшим является пенсионер, который еще в марте отправился на машине на рыбалку и пропал.