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Женщина упала в колодец в Поставах и утонула

МИНСК, 23 мая — Sputnik. Жительница Постав упала в питьевой колодец во дворе своего дома и утонула, сообщили в Витебском областном управлении МЧС.

Источник: МЧС Беларуси

По данным спасателей, информация о том, что необходима помощь в извлечении тела из колодца в городе Поставы, им поступила рано утром 22 мая.

Происшествие произошло на территории частного домовладения. Работники МЧС достали из колодца глубиной около семи метров тело хозяйки подворья 1972 года рождения.

сказали в управлении

Там также сообщили, что утром в пятницу спасателям пришлось доставать из воды еще одного погибшего. Сотрудники милиции проинформировали МЧС, что в Западной Двине вблизи деревни Шматово (Полоцкий район) найдено тело мужчины. Позже выяснилось, что утонувшим является пенсионер, который еще в марте отправился на машине на рыбалку и пропал.