Женщина упала в колодец в Поставах и утонула

Там также сообщили, что утром в пятницу спасателям пришлось доставать из воды еще одного погибшего. Сотрудники милиции проинформировали МЧС, что в Западной Двине вблизи деревни Шматово (Полоцкий район) найдено тело мужчины. Позже выяснилось, что утонувшим является пенсионер, который еще в марте отправился на машине на рыбалку и пропал.