Иностранца оклеветали в жутком преступлении в Приморье: истинный насильник на свободе

По данным расследования, Уралов стал жертвой самосуда: знакомые девушки задержали его на следующий день после инцидента, руководствуясь лишь национальностью и наличием старых сообщений в переписке. Мужчину избили, угрожали оружием и передали полиции, хотя прямых улик против него не было, передают «Дальневосточные ведомости».