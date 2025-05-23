Иностранца оклеветали в жутком преступлении в Приморье: истинный насильник на свободе

«Жертва подверглась особой жестокости: нападавший бил ее камнем по голове, душил, сломал челюсть и выбил зубы. Из-за темноты опознать злоумышленника пострадавшая не смогла», — цитируют источники в правоохранительных органах.
По данным расследования, Уралов стал жертвой самосуда: знакомые девушки задержали его на следующий день после инцидента, руководствуясь лишь национальностью и наличием старых сообщений в переписке. Мужчину избили, угрожали оружием и передали полиции, хотя прямых улик против него не было, передают «Дальневосточные ведомости».
После пяти месяцев в СИЗО и трех под домашним арестом его полностью реабилитировали.
По информации инсайдеров, настоящий преступник покинул Россию на следующий день после нападения, вылетев в Узбекистан. Российские следователи направили запрос на предоставление биоматериалов подозреваемого для проведения ДНК-экспертизы, однако его местонахождение остается неизвестным.
Напомним, инцидент произошел 31 августа — неизвестный избил 21-летнюю девушку до полусмерти. Нападавшего спугнул прохожий, благодаря которому пострадавшая выжила. Однако врачи диагностировали серьезные травмы, среди которых переломы.
В ходе разбирательств было установлено, что пострадавшая неоднократно подвергалась домогательствам со стороны навязчивого поклонника. Как стало известно, нападавшим оказался иностранцем.