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Иностранца оклеветали в жутком преступлении в Приморье: истинный насильник на свободе

ВЛАДИВОСТОК, 23 мая, ФедералПресс. Следствие в Большом Камне прекратило уголовное преследование 24-летнего Сарвара Уралова, проведшего полгода в СИЗО по ложному обвинению в нападении на 21-летнюю девушку. Как подтвердили в ведомстве, доказательная база против гражданина Узбекистана оказалась несостоятельной: видеозаписи и экспертизы подтвердили его алиби, а следы крови на одежде отсутствовали.

Источник: РИА "Новости"

«Жертва подверглась особой жестокости: нападавший бил ее камнем по голове, душил, сломал челюсть и выбил зубы. Из-за темноты опознать злоумышленника пострадавшая не смогла», — цитируют источники в правоохранительных органах.

По данным расследования, Уралов стал жертвой самосуда: знакомые девушки задержали его на следующий день после инцидента, руководствуясь лишь национальностью и наличием старых сообщений в переписке. Мужчину избили, угрожали оружием и передали полиции, хотя прямых улик против него не было, передают «Дальневосточные ведомости».

После пяти месяцев в СИЗО и трех под домашним арестом его полностью реабилитировали.

По информации инсайдеров, настоящий преступник покинул Россию на следующий день после нападения, вылетев в Узбекистан. Российские следователи направили запрос на предоставление биоматериалов подозреваемого для проведения ДНК-экспертизы, однако его местонахождение остается неизвестным.

Напомним, инцидент произошел 31 августа — неизвестный избил 21-летнюю девушку до полусмерти. Нападавшего спугнул прохожий, благодаря которому пострадавшая выжила. Однако врачи диагностировали серьезные травмы, среди которых переломы.

В ходе разбирательств было установлено, что пострадавшая неоднократно подвергалась домогательствам со стороны навязчивого поклонника. Как стало известно, нападавшим оказался иностранцем.