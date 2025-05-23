Крупное ДТП с 5 машинами произошло в Промышленном районе Самары 22 мая

Авария случилась в четверг утром. Пострадал только один человек. Потребовалась госпитализация, объяснили в областном ГУ МВД.
46-летняя женщина на Daewoo Matiz следовала по двору на улице Тополей с Георгия Димитрова. В районе Самарской городской поликлиники № 1 не уступила и влетела в Mazda с 57-летним мужчиной.
Далее тот врезался в припаркованные ГАЗ, Toyota Corolla и Toyota Land Cruiser. Госпитализировали 49-летнюю пассажирку второй легковушки. В тот же день в аварии с двумя иномарками пострадал малыш 2021 года рождения.
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