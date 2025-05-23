Что известно об аварии эсминца в КНДР и ее расследовании

ЧП с эсминцем произошло 21 мая. На церемонию спуска на воду нового боевого эскадренного миноносца на судостроительном заводе в Чхонджине прибыл председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын. Мероприятие должно было продемонстрировать военную мощь страны, но во время спуска на воду корма военного судна сошла с направляющих, и корабль сел на мель.