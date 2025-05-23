Что известно об аварии эсминца в КНДР и ее расследовании

Расследование аварии с эсминцем
ЧП с эсминцем произошло 21 мая. На церемонию спуска на воду нового боевого эскадренного миноносца на судостроительном заводе в Чхонджине прибыл председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын. Мероприятие должно было продемонстрировать военную мощь страны, но во время спуска на воду корма военного судна сошла с направляющих, и корабль сел на мель.
Центральное телеграфное информагентство Северной Кореи сразу после аварии сообщило, что у судна разрушено днище.
Позже на судостроительный завод прибыли эксперты специальной группы. Они осмотрели боевой корабль водоизмещением в пять тысяч тонн. Для оценки повреждений под водой привлекали водолазов. В целом ущерб, нанесенный судну, признали несущественным.
Специалисты установили, что донная часть судна не разрушена, как предполагалось первоначально, сообщает РБК со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи. Правый борт эсминца получил царапины, что привело к тому, что «через структурные каналы кормовой части затек небольшой объем морской воды».
По предположению экспертов, ремонт борта потребует около 10 дней, но перед этим процессом надо будет выкачать морскую воду из кормовой части, что займет два-три дня.
Представитель министерства объединения Кореи рассказал агентству Newsis, что повреждения корабля не повлияли на его работоспособность. Чиновник уточнил, что корабль находится на воде, а причиной аварии объявил «чистую халатность».
Реакция властей Северной Кореи на ЧП
Ким Чен Ын охарактеризовал происшествие как «невозможную и недопустимую серьезную аварию». Он дал указания по расследованию произошедшего и распорядился включить в повестку пленума ЦК партии в июне рассмотрение результатов проверки о причинах инцидента.
Лидер Северной Кореи распорядился, чтобы корабль отремонтировали в максимально короткий период — до июньского пленума, так как это «политический вопрос, непосредственно связанный с авторитетом страны».
Центральный военный комитет Трудовой партии Кореи опубликовал заявление, в котором констатируется, что состояние боевого военного судна «неплохое», но это не отменяет случившееся, поэтому авария «является непростительным преступлением», за которое виновники будут наказаны в соответствии с законом, сообщило агентство «Интерфакс».
Результаты проверки позволили выявить лиц, несущих ответственность за ЧП. Виновников уже задержали и опросили. «Юридический орган в первую очередь посадил под арест лиц с очевидной ответственностью за аварию», — уточняется в сообщении Центрального военного комитета Трудовой партии КНДР.
Происшествие при спуске на воду эсминца в Северной Корее привлекло внимание мирового сообщества. О происшествии рассказали ведущие СМИ США, Европы, России, Китая. Это стало возможным, в том числе потому, что в КНДР не стали скрывать инцидент. По информации РБК, в Министерстве объединения Кореи объяснили новостные сообщения в северокорейских СМИ стремлением «установить внутреннюю дисциплину».