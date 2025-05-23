Под Уфой будут строить многофункциональный логистический парк за 18 млрд рублей

Краснодарская компания «Ромекс Group» планирует реализовать масштабный инвестиционный проект в Башкирии. В ходе рабочей встречи с главой республики Радием Хабировым в рамках формата «Инвестиционный час» владелец холдинга Алексей Прокопенко анонсировал строительство многофункционального логистического комплекса в селе Булгаково. Общий объем вложений в проект оценивается в 18 миллиардов рублей.
Будущий логистический парк займет территорию площадью 200 тысяч квадратных метров. Как отметил инвестор, потенциальными арендаторами складских помещений могут стать крупные федеральные торговые сети. Реализация проекта позволит создать около двух тысяч новых рабочих мест для жителей региона.
Завершенный в ноябре 2024 года фулфилмент-центр Ozon в Благовещенске, также построенный «Ромекс Group», занимает площадь 90 тысяч квадратных метров при стоимости строительства четыре миллиарда рублей и обеспечивает занятость 1,4 тысячи человек.
Инвестиционный комитет уже присвоил новому проекту приоритетный статус.
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