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В Омске в девятиэтажке обвалилось крыльцо под человеком

Мужчина получил травмы.

Источник: Om1 Омск

Инцидент случился ещё 17 мая в девятиэтажке по адресу Космический проспект, 97А, корпус 3. Мужчина, выходя из подъезда и спускаясь по ступеням крыльца, получил травмы в результате обрушения лестницы. Видео с моментом падения появилось в соцсетях.

Автор поста утверждает, что ранее в управляющую компанию «Луч», обслуживающую дом, поступали обращения жителей о состоянии крыльца. Также жалобы направлялись в Государственную жилищную инспекцию (ГЖИ) и прокуратуру.

В июне 2024 года ГЖИ выдала предписание УК «Луч» провести ремонт крыльца. В ответ управляющая компания сообщила, что работы запланированы на сентябрь 2024 года. Однако ремонт до сих пор не был выполнен.