Десятки российских туристов отравились арбузами в Египте

Несколько десятков туристов обратились за медицинской помощью в больницы Хургады с одинаковыми симптомами, сообщает телеграм-канал SHOT.
Как установили медики, причиной отравления стали арбузы с высоким содержанием нитратов, которые продаются в местных магазинах и затем попадают на столы гостиниц.
Пострадавшими оказались постояльцы трёх отелей Хургады: Xanadu Makadi Bay, Sunrise Holidays Resort и Pickalbatros Dana Beach Resort. У всех заболевших наблюдались схожие симптомы: резкое повышение температуры до 38 градусов через день после употребления арбуза и сильная рвота. Дети переносят отравление тяжелее, чем взрослые, поэтому чаще всего к медикам обращаются семьи с детьми.
В больницах пациентам ставят капельницы, назначают антибиотики, снижают температуру и обязательно берут кровь на анализ. Всем пострадавшим временно запрещено пить воду.
Если симптомы отравления исчезают, пациентов выписывают уже на следующий день.