Десятки российских туристов отравились арбузами в Египте

В Египте сразу несколько десятков российских туристов обратились за медицинской помощью с признаками пищевого отравления. Медики выяснили, что причиной стал арбуз с высоким содержанием нитратов, который подавали в отелях Xanadu Makadi Bay, Sunrise Holidays Resort и Pickalbatros Dana Beach Resort. У заболевших — температура до 38 и сильная рвота.