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Десятки российских туристов отравились арбузами в Египте

В Египте сразу несколько десятков российских туристов обратились за медицинской помощью с признаками пищевого отравления. Медики выяснили, что причиной стал арбуз с высоким содержанием нитратов, который подавали в отелях Xanadu Makadi Bay, Sunrise Holidays Resort и Pickalbatros Dana Beach Resort. У заболевших — температура до 38 и сильная рвота.

Источник: РИА "Новости"

Несколько десятков туристов обратились за медицинской помощью в больницы Хургады с одинаковыми симптомами, сообщает телеграм-канал SHOT.

Как установили медики, причиной отравления стали арбузы с высоким содержанием нитратов, которые продаются в местных магазинах и затем попадают на столы гостиниц.

Пострадавшими оказались постояльцы трёх отелей Хургады: Xanadu Makadi Bay, Sunrise Holidays Resort и Pickalbatros Dana Beach Resort. У всех заболевших наблюдались схожие симптомы: резкое повышение температуры до 38 градусов через день после употребления арбуза и сильная рвота. Дети переносят отравление тяжелее, чем взрослые, поэтому чаще всего к медикам обращаются семьи с детьми.

В больницах пациентам ставят капельницы, назначают антибиотики, снижают температуру и обязательно берут кровь на анализ. Всем пострадавшим временно запрещено пить воду.

Если симптомы отравления исчезают, пациентов выписывают уже на следующий день.