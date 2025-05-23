Житель Красноярска получил 450 тысяч рублей штрафа за дачу взятки полицейскому. По версии краевой прокуратуры, в октябре 2024 года 40-летний сотрудник коммерческой компании по поручению начальства отправился в отделение выручать коллегу — у него нашли наркотики.
Горожанин не придумал ничего лучше, как предложить деньги в обмен на свободу своего приятеля. Мужчина сел в машину к полицейским и положил деньги в папку. Однако план не сработал: взяткодателя задержали.
«Предлагайте решение», — сказал сотрудник полиции, и я расценил его ответ как намек на передачу денежных средств, объяснил подсудимый.
Суд признал жителя регионального центра виновным в даче взятки.