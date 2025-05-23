Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Житель Красноярска получил 450 тысяч рублей штрафа за дачу взятки полицейскому

Штраф получил житель Красноярска за дачу взятки сотруднику полиции.

Источник: Прокуратура Красноярского края

Житель Красноярска получил 450 тысяч рублей штрафа за дачу взятки полицейскому. По версии краевой прокуратуры, в октябре 2024 года 40-летний сотрудник коммерческой компании по поручению начальства отправился в отделение выручать коллегу — у него нашли наркотики.

Горожанин не придумал ничего лучше, как предложить деньги в обмен на свободу своего приятеля. Мужчина сел в машину к полицейским и положил деньги в папку. Однако план не сработал: взяткодателя задержали.

«Предлагайте решение», — сказал сотрудник полиции, и я расценил его ответ как намек на передачу денежных средств, объяснил подсудимый.

Суд признал жителя регионального центра виновным в даче взятки.