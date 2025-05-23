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15-летний парень похитил 17 тыс. рублей из пекарни в Тольятти

Это случилось в Автозаводском районе города. Подростка поймали, когда он пытался перевести деньги на карту с банкомата. Во всем сознался.

Это случилось в Автозаводском районе города. Подростка поймали, когда он пытался перевести деньги на карту с банкомата. Во всем сознался.

В региональном главке объяснили: об инциденте рассказал сотрудник местной пекарни. Ущерб оценил в 17 тыс. рублей. Полицейские осмотрели торговую точку и записи с камер наблюдения. Позже заметили подозреваемого около ТЦ и задержали.

15-летний парень признал вину и добавил: в помещение пробрался вечером. Злоумышленник отжал дверь, взял из кассы деньги и убежал. На него завели уголовное дело по факту кражи с незаконным проникновением. Средства вернули.

Ранее 19-летний житель губернии стащил зеркала, подлокотник, элементы фар и лампы из «четырнадцатой» в Жигулевске.

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