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Готовившего теракт к 9 Мая россиянина задержали в Калининграде

КАЛИНИНГРАД, 23 мая, ФедералПресс. ФСБ задержала в Калининградской области жителя РФ, готовившего теракт к 9 Мая. В ведомстве подчеркнули, что речь идет о подготовке взрыва на маршруте следования парадной колонны военнослужащих.

Источник: РИА "Новости"

«ФСБ РФ в Калининграде задержан гражданин РФ, 2000 г.р., добровольно вступивший в запрещенную в России террористическую организацию и планировавший совершение теракта в период празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне», — говорится в сообщении.

По данным следствия, преступник получил указания через Telegram от куратора с украинской стороны и планировал осуществить взрыв на пути движения парадной колонны военных. Эти сведения подтверждаются его переговорами с представителем террористической организации.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статьям, связанным с пособничеством терроризму и диверсионной деятельностью. В настоящее время он находится под арестом. Ему грозит до 20 лет лишения свободы, уточняет РИА «Новости».

Ранее «ФедералПресс» сообщал, что положивший газовый баллон на рельсы калининградец стал фигурантом дела о теракте.