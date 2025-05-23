Готовившего теракт к 9 Мая россиянина задержали в Калининграде

«ФСБ РФ в Калининграде задержан гражданин РФ, 2000 г.р., добровольно вступивший в запрещенную в России террористическую организацию и планировавший совершение теракта в период празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне», — говорится в сообщении.
По данным следствия, преступник получил указания через Telegram от куратора с украинской стороны и планировал осуществить взрыв на пути движения парадной колонны военных. Эти сведения подтверждаются его переговорами с представителем террористической организации.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статьям, связанным с пособничеством терроризму и диверсионной деятельностью. В настоящее время он находится под арестом. Ему грозит до 20 лет лишения свободы, уточняет РИА «Новости».
Ранее «ФедералПресс» сообщал, что положивший газовый баллон на рельсы калининградец стал фигурантом дела о теракте.