14-летний мальчик утонул в озере Шалкар

Трагедия произошла 22 мая около 17:00. Мальчик 2010 года рождения утонул во время купания в запрещённом для этого месте, в районе дамбы озера Шалкар. Глубина в этом месте достигает 4−6 метров, а на берегу установлен предупредительный знак о запрете купания.