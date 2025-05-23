В Уфе наркоман за рулем «КамАЗа» устроил ДТП с пострадавшими

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ, в июле 2023 года в наркотическом состоянии мужчина сел за руль «КамАЗа» с тралом. При выполнении разворота на автодороге Самара — Уфа — Челябинск он столкнулся с попутной «Ладой-2112».