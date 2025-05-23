В Уфе наркоман за рулем «КамАЗа» устроил ДТП с пострадавшими

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ, в июле 2023 года в наркотическом состоянии мужчина сел за руль «КамАЗа» с тралом. При выполнении разворота на автодороге Самара — Уфа — Челябинск он столкнулся с попутной «Ладой-2112».
В ДТП здоровью водителя и пассажира отечественной машины был причинен тяжкий вред.
Подсудимый не признал свою вину. Суд назначил ему наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2 года.