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В Уфе наркоман за рулем «КамАЗа» устроил ДТП с пострадавшими

49-летнего водителя «КамАЗа», по вине которого два человека получили тяжкий вред здоровью, отправили в колонию-поселение.

Источник: Башинформ

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ, в июле 2023 года в наркотическом состоянии мужчина сел за руль «КамАЗа» с тралом. При выполнении разворота на автодороге Самара — Уфа — Челябинск он столкнулся с попутной «Ладой-2112».

В ДТП здоровью водителя и пассажира отечественной машины был причинен тяжкий вред.

Подсудимый не признал свою вину. Суд назначил ему наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2 года.