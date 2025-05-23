Мужчина из Кисловодска случайно выпил жидкие гвозди и оказался в больнице

44-летний житель Кисловодска Сергей во время ремонта на даче решил перелить жидкие гвозди в бутылку из-под айрана, которая показалась ему более удобной для хранения объёма состава большого размера, сообщает телеграм-канал BAZA.
Увлечённый работой мужчина почувствовал жажду и, не проверив, что находится в бутылке, сделал несколько глотков. Почувствовав острое жжение в животе, он понял, что произошла ошибка, и обратился за помощью к скорой медицинской помощи.
В больнице у пострадавшего диагностировали химический ожог пищевода. Благодаря своевременному лечению его состояние улучшилось.
Сергей пообещал медикам больше не экспериментировать со строительными материалами и быть внимательнее.