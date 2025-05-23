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Мужчина из Кисловодска случайно выпил жидкие гвозди и оказался в больнице

44-летний Сергей из Кисловодска случайно выпил жидкие гвозди, приняв их за айран. После сильного жжения в животе он вызвал скорую помощь. Врачи диагностировали химический ожог пищевода и поместили его в стационар. Благодаря своевременной помощи состояние мужчины улучшилось.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

44-летний житель Кисловодска Сергей во время ремонта на даче решил перелить жидкие гвозди в бутылку из-под айрана, которая показалась ему более удобной для хранения объёма состава большого размера, сообщает телеграм-канал BAZA.

Увлечённый работой мужчина почувствовал жажду и, не проверив, что находится в бутылке, сделал несколько глотков. Почувствовав острое жжение в животе, он понял, что произошла ошибка, и обратился за помощью к скорой медицинской помощи.

В больнице у пострадавшего диагностировали химический ожог пищевода. Благодаря своевременному лечению его состояние улучшилось.

Сергей пообещал медикам больше не экспериментировать со строительными материалами и быть внимательнее.