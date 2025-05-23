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Застройщика ЖК в Астане объявили в международный розыск

АСТАНА, 23 мая — Sputnik. Департамент АФМ в Астане сообщил о завершении расследования в отношении управляющего директора АО «Samruk-Kazyna Construction» и руководителя ТОО «Дорстройтрест».

Источник: Sputnik.kz

Они подозреваются в хищении бюджетных средств, выделенных на строительство многоквартирного жилого комплекса «Кок-Тобе».

В январе 2022 года АО «Samruk-Kazyna Construction» заключен договор об инвестировании строительства с ТОО «Дорстройтрест» и перечислен аванс в размере 2,6 млрд тенге. Однако строительные работы проводились с нарушениями и в установленные сроки не завершены, а полученный аванс направлен подозреваемыми на погашение долгов, не связанных со строительством, а также на приобретение автомобилей.

сообщили в агентстве

Также они вывели 650 миллионов тенге (1,3 миллиона долларов) через фиктивные договоры на счета аффилированных ТОО и обналичили.

На полученные преступные доходы приобретены две автомашины стоимостью 23 млн тенге, которые с целью сокрытия от возможной конфискации оформлены на доверенных лиц. С санкции суда на все имущество подозреваемых стоимостью 170 млн тенге (5 автомашин и квартира в столице) наложен арест.

отметили в АФМ

В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. А бывший управляющий директор АО «Samruk-Kazyna Construction» объявлен в международный розыск.