Застройщика ЖК в Астане объявили в международный розыск

Они подозреваются в хищении бюджетных средств, выделенных на строительство многоквартирного жилого комплекса «Кок-Тобе».
В январе 2022 года АО «Samruk-Kazyna Construction» заключен договор об инвестировании строительства с ТОО «Дорстройтрест» и перечислен аванс в размере 2,6 млрд тенге. Однако строительные работы проводились с нарушениями и в установленные сроки не завершены, а полученный аванс направлен подозреваемыми на погашение долгов, не связанных со строительством, а также на приобретение автомобилей.
Также они вывели 650 миллионов тенге (1,3 миллиона долларов) через фиктивные договоры на счета аффилированных ТОО и обналичили.
На полученные преступные доходы приобретены две автомашины стоимостью 23 млн тенге, которые с целью сокрытия от возможной конфискации оформлены на доверенных лиц. С санкции суда на все имущество подозреваемых стоимостью 170 млн тенге (5 автомашин и квартира в столице) наложен арест.
В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. А бывший управляющий директор АО «Samruk-Kazyna Construction» объявлен в международный розыск.