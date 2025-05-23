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В Таиланде нашли сексуального насильника из Башкирии

Из Таиланда депортирован житель Башкирии, разыскиваемый за преступление против половой неприкосновенности.

Источник: Комсомольская правда

В Россию депортировали из Таиланда уроженца Башкирии, которого обвиняют в сексуальном насилии. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

— В сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России из Королевства Таиланд депортирован россиянин, разыскиваемый за преступление против половой неприкосновенности, — прокомментировали Ирина Волк.

По имеющейся информации, в 2023 году мужчина надругался над своей жертвой в одной из квартир города. Житель Стерлитамака угрожал убить ее, если она не подчинится. Затем мужчина скрылся и уехал из России.

В марте 2025 года его объявили в международный розыск. Полицейские нашли его на территории Таиланда и депортировали.

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