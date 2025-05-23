В Таиланде нашли сексуального насильника из Башкирии

В Россию депортировали из Таиланда уроженца Башкирии, которого обвиняют в сексуальном насилии. Об этом сообщает пресс-служба МВД.
— В сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России из Королевства Таиланд депортирован россиянин, разыскиваемый за преступление против половой неприкосновенности, — прокомментировали Ирина Волк.
По имеющейся информации, в 2023 году мужчина надругался над своей жертвой в одной из квартир города. Житель Стерлитамака угрожал убить ее, если она не подчинится. Затем мужчина скрылся и уехал из России.
В марте 2025 года его объявили в международный розыск. Полицейские нашли его на территории Таиланда и депортировали.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.