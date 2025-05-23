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Министра имущественных отношений Иркутской области отстранили от должности

Чиновнице предъявлено обвинение по статье о превышении должностных полномочий.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Кировский районный суд Иркутска временно отстранил министра имущественных отношений Иркутской области от занимаемой должности. Как сообщили КП-Иркутск в региональном Следкоме, чиновнице предъявлено обвинение по статье о превышении должностных полномочий, а суд избрал в качестве меры пресечения запрет определенных действий.

— По данным следствия, в декабре 2023 года министерство заключило контракты на приобретение 21 квартиры в поселке Залари в собственность региона. В феврале 2024 года приемочная комиссия признала квартиры соответствующими требованиям. Министр, будучи осведомленной о нарушениях, подписала заключения, после чего недвижимость была передана для специализированного найма, — сообщают в пресс-службе ведомства.

В итоге Приангарью был причинен значительный имущественный ущерб. Расследование продолжается под контролем региональной прокуратуры.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что Следком показал момент разрыва резервуара с угольной пылью в Ангарске.