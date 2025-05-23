Министра имущественных отношений Иркутской области отстранили от должности

— По данным следствия, в декабре 2023 года министерство заключило контракты на приобретение 21 квартиры в поселке Залари в собственность региона. В феврале 2024 года приемочная комиссия признала квартиры соответствующими требованиям. Министр, будучи осведомленной о нарушениях, подписала заключения, после чего недвижимость была передана для специализированного найма, — сообщают в пресс-службе ведомства.