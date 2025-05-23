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В ЕДДС Краснодара прокомментировали громкий звук в небе над городом

Утром в пятницу, 23 мая, жители Краснодара сообщили о том, что услышали громкий звук в небе над городом.

В ЕДДС краевой столицы прокомментировали появившиеся в соцсетях публикации на эту тему.

«В Единую дежурно-диспетчерскую службу сообщений о чрезвычайных происшествиях или разрушениях на территории города не поступало», — заявили в ЕДДС.