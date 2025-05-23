В ЕДДС Краснодара прокомментировали громкий звук в небе над городом

В ЕДДС краевой столицы прокомментировали появившиеся в соцсетях публикации на эту тему.
«В Единую дежурно-диспетчерскую службу сообщений о чрезвычайных происшествиях или разрушениях на территории города не поступало», — заявили в ЕДДС.
Утром в пятницу, 23 мая, жители Краснодара сообщили о том, что услышали громкий звук в небе над городом.
В ЕДДС краевой столицы прокомментировали появившиеся в соцсетях публикации на эту тему.
«В Единую дежурно-диспетчерскую службу сообщений о чрезвычайных происшествиях или разрушениях на территории города не поступало», — заявили в ЕДДС.