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В Иркутске иностранца посадили за решетку за вывоз леса стоимость более 700 млн

Мужчина перевез через границу более 130 тысяч кубических метров лесоматериалов.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске Ленинский районный суд вынес приговор мужчине, который с 2017 по 2020 годы незаконно перевозил через границу лесоматериалы. Как сообщили КП-Иркутск в генеральной прокуратуре РФ, стоимость контрабанды составила более 700 миллионов рублей.

— Подсудимый, действуя в составе организованной группы, незаконно переместил через таможенную границу ЕАЭС более 130 тысяч кубометров лесоматериалов. Рассмотрение уголовного дела в отношении его соучастников продолжается, — уточнили в пресс-службе ведомства.

Суд приговорил мужчину к 7,6 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что министра имущественных отношений Иркутской области отстранили от должности. Чиновнице предъявлено обвинение по статье о превышении должностных полномочий.