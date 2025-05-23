В Иркутске иностранца посадили за решетку за вывоз леса стоимость более 700 млн

В Иркутске Ленинский районный суд вынес приговор мужчине, который с 2017 по 2020 годы незаконно перевозил через границу лесоматериалы. Как сообщили КП-Иркутск в генеральной прокуратуре РФ, стоимость контрабанды составила более 700 миллионов рублей.