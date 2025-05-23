Легковушки Hyundai и FAW столкнулись в Самарской области утром 23 мая

Происшествие случилось в Большечерниговском районе губернии. Помощь медиков никому не потребовалась. Подробнее о ДТП рассказали представители регионального Центра по делам ГО, ПБ и ЧС.
В учреждении сообщили: информация об аварии появилась в пятницу в 8:17. В муниципальном центре на улице Озерной столкнулись две иномарки — Hyundai и FAW. Обошлось без пострадавших.
На месте инцидента работали сотрудники 133-й пожарно-спасательной части, полицейские и бригада скорой помощи. Первые отключили системы электропитания машин. Вторые организовали проверку.
До этого в Промышленном район Самары произошло крупное ДТП с пятью авто. Госпитализировали 49-летнюю пассажирку одной из иномарок.
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