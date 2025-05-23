Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Легковушки Hyundai и FAW столкнулись в Самарской области утром 23 мая

Происшествие случилось в Большечерниговском районе губернии. Помощь медиков никому не потребовалась.

Происшествие случилось в Большечерниговском районе губернии. Помощь медиков никому не потребовалась. Подробнее о ДТП рассказали представители регионального Центра по делам ГО, ПБ и ЧС.

В учреждении сообщили: информация об аварии появилась в пятницу в 8:17. В муниципальном центре на улице Озерной столкнулись две иномарки — Hyundai и FAW. Обошлось без пострадавших.

На месте инцидента работали сотрудники 133-й пожарно-спасательной части, полицейские и бригада скорой помощи. Первые отключили системы электропитания машин. Вторые организовали проверку.

До этого в Промышленном район Самары произошло крупное ДТП с пятью авто. Госпитализировали 49-летнюю пассажирку одной из иномарок.

Участвуйте в розыгрыше призов для наших подписчиков до 1 июня!