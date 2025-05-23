На каком этапе находится расследование крушения самолета AZAL близ Актау

Со слов министра, любое расследование делится на несколько этапов.
Первый — это сбор материалов, он был завершен. Теперь второй этап — когда идет исследование собранных материалов. Мы сейчас находимся на этапе исследования. В рамках исследования наши специалисты совместно с привлеченными иностранными специалистами и ИКАО тоже, побывали в Баку, Грозном, также в Ростове-на-Дону. Это то, что сейчас могу вам сказать.
Материалы для исследования находятся в Казахстане, сказал министр.
Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines (AZAL) потерпел крушение утром 25 декабря 2024 года недалеко от города Актау на западе Казахстана. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа.
По данным казахстанского МЧС, выжили 29 человек. По информации посольства России, в их числе девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 российских граждан.