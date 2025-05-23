На каком этапе находится расследование крушения самолета AZAL близ Актау

Первый — это сбор материалов, он был завершен. Теперь второй этап — когда идет исследование собранных материалов. Мы сейчас находимся на этапе исследования. В рамках исследования наши специалисты совместно с привлеченными иностранными специалистами и ИКАО тоже, побывали в Баку, Грозном, также в Ростове-на-Дону. Это то, что сейчас могу вам сказать.