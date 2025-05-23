Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На каком этапе находится расследование крушения самолета AZAL близ Актау

АСТАНА, 23 мая — Sputnik. Глава Минтранса Казахстана Марат Карабаев сообщил, на каком этапе находится расследование крушения самолета азербайджанской авиакомпании AZAL.

Источник: Акимат Мангистауской области

Со слов министра, любое расследование делится на несколько этапов.

Первый — это сбор материалов, он был завершен. Теперь второй этап — когда идет исследование собранных материалов. Мы сейчас находимся на этапе исследования. В рамках исследования наши специалисты совместно с привлеченными иностранными специалистами и ИКАО тоже, побывали в Баку, Грозном, также в Ростове-на-Дону. Это то, что сейчас могу вам сказать.

отметил Карабаев

Материалы для исследования находятся в Казахстане, сказал министр.

Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines (AZAL) потерпел крушение утром 25 декабря 2024 года недалеко от города Актау на западе Казахстана. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа.

По данным казахстанского МЧС, выжили 29 человек. По информации посольства России, в их числе девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 российских граждан.