Житель Перми украл электричества почти на полтора миллиона рублей

Факт воровства энергетики зафиксировали в ходе мероприятий по выявлению и пресечению неучтенного потребления электроэнергии. Ответчику по данному делу принадлежит жилой дом в садовом товариществе на территории одного из пригородных лесничеств. Хозяин самовольно подключился к электричеству через ввод на участке соседа. Земельный участок соседом никак не осваивался, но был законно присоединен к электросетям. По выявленному факту хищения электричества был составлен акт бездоговорного потребления электроэнергии в объеме 390 тыс. киловатт-часов. Нанесенный ущерб от незаконного потребления электроэнергии составил более 1,4 млн руб.