В Алматы задержанный мужчина устроил ДТП прямо в полицейской машине

Видео с последствиями аварии появилось в соцсетях.
Задержанный спровоцировал аварию, находясь в полицейской машине. Мкр. Тастак.
В пресс-службе Департамента полиции Алматы (ДП) рассказали, что инцидент произошел 22 мая в Алмалинском районе.
По предварительным данным, в ходе следования задержанный, находившийся в состоянии наркотического опьянения, внезапно вмешался в управление транспортным средством, дернув руль в сторону, в результате чего автомобиль выехал на встречную полосу и совершил столкновение.
В результате инцидента никто не пострадал.
Сотрудник полиции в момент происшествия находился при исполнении служебных обязанностей. Назначена служебная проверка. По результатам будет дана правовая оценка действиям всех участников. В отношении задержанного предусмотрены меры в соответствии с законодательством.