Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Алматы задержанный мужчина устроил ДТП прямо в полицейской машине

В Алматы задержанный мужчина, которого везли в отделение, устроил дорожно-транспортное происшествие, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Видео с последствиями аварии появилось в соцсетях.

Задержанный спровоцировал аварию, находясь в полицейской машине. Мкр. Тастак.

говорится в описании

В пресс-службе Департамента полиции Алматы (ДП) рассказали, что инцидент произошел 22 мая в Алмалинском районе.

По предварительным данным, в ходе следования задержанный, находившийся в состоянии наркотического опьянения, внезапно вмешался в управление транспортным средством, дернув руль в сторону, в результате чего автомобиль выехал на встречную полосу и совершил столкновение.

сообщили в ДП

В результате инцидента никто не пострадал.

Сотрудник полиции в момент происшествия находился при исполнении служебных обязанностей. Назначена служебная проверка. По результатам будет дана правовая оценка действиям всех участников. В отношении задержанного предусмотрены меры в соответствии с законодательством.

добавили в полиции