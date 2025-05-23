Телефонные мошенники обманули уже 640 жителей региона в 2025 году

С начала года жертвами телефонных аферистов стали 382 женщины и 258 мужчин, причем 46,6% пострадавших — люди старше 50-ти лет. Чаще всего попадаются на уловки мошенников пенсионеры (особенно женщины), безработные, работники сферы торговли, промышленности и образования. Средний ущерб — около 1 миллиона рублей на человека.

Возрастное распределение жертв:

До 25 лет — 17,2%