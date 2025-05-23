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Телефонные мошенники обманули уже 640 жителей региона в 2025 году

Телефонные мошенники обманули уже 640 жителей региона в 2025 году. Об этом сообщает ИА «ТК Город» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Иркутской области.

Источник: Freepik

С начала года жертвами телефонных аферистов стали 382 женщины и 258 мужчин, причем 46,6% пострадавших — люди старше 50-ти лет. Чаще всего попадаются на уловки мошенников пенсионеры (особенно женщины), безработные, работники сферы торговли, промышленности и образования. Средний ущерб — около 1 миллиона рублей на человека.
Возрастное распределение жертв:
До 25 лет — 17,2%

25−35 лет — 10,2%

35−50 лет — 26%

Старше 50 лет — 46,6%.
Кроме того, за последний месяц шестеро несовершеннолетних получили подозрительные звонки. В одном из случаев мошенники, представившись «сотрудниками спецслужб», убедили девочку перевести 1 миллион рублей родителей на «безопасный счёт», якобы для защиты от взлома.