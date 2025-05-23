Более 15 кг кокаина обнаружены в партии роз из Эквадора

Как сообщили в Федеральной таможенной службе, наркотик был спрятан в коробках с цветами. По данным следствия, получателем груза был гражданин Колумбии, действовавший по указанию неустановленных кураторов. После прибытия товара он поместил часть коробок в арендованный гараж в Подмосковье, где и были найдены четыре пакета с белым веществом. Ещё четыре таких же пакета изъяли при обыске в съемной квартире подозреваемого.