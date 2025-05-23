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Более 15 кг кокаина обнаружены в партии роз из Эквадора

В Подмосковье сотрудники ФТС и ФСБ России пресекли попытку ввоза 15,6 кг кокаина, который был спрятан в коробках с розами из Эквадора.

Василий Лейко
Автор Новости Mail

Сотрудники ФТС совместно с ФСБ России предотвратили попытку ввоза крупной партии наркотиков в страну. Более 15,6 килограмма кокаина было обнаружено внутри груза срезанных роз, доставленного фурой из Эквадора.

Как сообщили в Федеральной таможенной службе, наркотик был спрятан в коробках с цветами. По данным следствия, получателем груза был гражданин Колумбии, действовавший по указанию неустановленных кураторов. После прибытия товара он поместил часть коробок в арендованный гараж в Подмосковье, где и были найдены четыре пакета с белым веществом. Ещё четыре таких же пакета изъяли при обыске в съемной квартире подозреваемого.

Проведённая экспертиза подтвердила, что изъятое вещество является кокаином, стоимость которого на черном рынке оценивается примерно в 200 миллионов рублей.

В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело по статье 229.1 УК РФ — «Контрабанда наркотических средств, совершённая организованной группой в особо крупном размере». Максимальное наказание по данной статье предусматривает пожизненное заключение.

На данный момент продолжаются мероприятия по установлению всех причастных к преступной схеме.