Прокуратура Самарской области помогла подростку с ОВЗ получить лекарства

До вмешательства правоохранителей Шенталинского района 11-летний мальчик не мог вовремя получить необходимые медикаменты.
О проблеме рассказал отец пострадавшего. Стражи порядка заинтересовались инцидентом. Но позже ребенку все-таки передали лекарство. Но замглавврача по медчасти получил выговор.
Также местный прокурор обратился в Исаклинский районный суд. Потребовал от ЦРБ компенсировать моральный вред подростку с ОВЗ на 25 тыс. рублей. Правоохранители пообещали проконтролировать исполнение решения ведомства.
Ранее жительница Самарской области через суд добилась компенсации за покупку лекарств.
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