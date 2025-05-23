Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Прокуратура Самарской области помогла подростку с ОВЗ получить лекарства

До вмешательства правоохранителей Шенталинского района 11-летний мальчик не мог вовремя получить необходимые медикаменты.

До вмешательства правоохранителей Шенталинского района 11-летний мальчик не мог вовремя получить необходимые медикаменты.

О проблеме рассказал отец пострадавшего. Стражи порядка заинтересовались инцидентом. Но позже ребенку все-таки передали лекарство. Но замглавврача по медчасти получил выговор.

Также местный прокурор обратился в Исаклинский районный суд. Потребовал от ЦРБ компенсировать моральный вред подростку с ОВЗ на 25 тыс. рублей. Правоохранители пообещали проконтролировать исполнение решения ведомства.

Ранее жительница Самарской области через суд добилась компенсации за покупку лекарств.

Участвуйте в розыгрыше призов для наших подписчиков до 1 июня!