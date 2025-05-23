В Чайковском полицейские задержали подозреваемого в краже фигурки Феи Драже

Напомним, фигурку «Фея Драже» похитили в ночь на 11 мая с центральной площади у фонтана. Миниатюрную фигурку нашли утром следующего дня, 12 мая, неравнодушные горожане и сотрудники полиции на одной из улиц Чайковского. Скульптура была сломана — вандалы отломили часть статуэтки и бросили ее.