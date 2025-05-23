В Чайковском полицейские задержали подозреваемого в краже фигурки Феи Драже

В Чайковском полицейские задержали подозреваемого в краже мини-скульптуры «Фея Драже», которую установили в честь 185-летия русского композитора Петра Чайковского. Похитителем оказался нигде не работающий и ранее не судимый 23-летний местный житель. Молодой человек признался в совершении преступления, рассказали в краевом МВД.
Напомним, фигурку «Фея Драже» похитили в ночь на 11 мая с центральной площади у фонтана. Миниатюрную фигурку нашли утром следующего дня, 12 мая, неравнодушные горожане и сотрудники полиции на одной из улиц Чайковского. Скульптура была сломана — вандалы отломили часть статуэтки и бросили ее.
По факту кражи, совершенной с причинением значительного ущерба, полиция возбудила уголовное дело. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Сейчас расследование продолжается.
Ранее администрация города сообщила о возвращении Феи Драже на свое место. Фигурку вновь установили на центральной площади у фонтана. Она дополнила установленные вместе с ней четыре мини-скульптуры героев музыкальных произведений Петра Чайковского.