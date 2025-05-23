В Новосибирске произошло ДТП с автобусом, в котором находилось 10 пассажиров

23 мая в 11:00 на улице Автогенная, в районе дома № 211, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса МАЗ маршрута 79. Водитель, мужчина 1968 года рождения, управлял транспортным средством, в салоне которого находились 10 пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Новосибирска.
— Во время поворота направо с улицы Никитина на улицу Автогенная один из пассажиров, женщина 1957 года рождения, упала в салоне автобуса. В результате инцидента она получила травмы, характер которых в настоящее время уточняется, — добавили в пресс-службе.
На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, которые устанавливают все обстоятельства ДТП. Водитель и другие пассажиры не пострадали.