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В Новосибирске произошло ДТП с автобусом, в котором находилось 10 пассажиров

Во время поворота направо с одной улицы на другую женщина упала в салоне транспорта.

Источник: Госавтоинспекция Новосибирска

23 мая в 11:00 на улице Автогенная, в районе дома № 211, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса МАЗ маршрута 79. Водитель, мужчина 1968 года рождения, управлял транспортным средством, в салоне которого находились 10 пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Новосибирска.

— Во время поворота направо с улицы Никитина на улицу Автогенная один из пассажиров, женщина 1957 года рождения, упала в салоне автобуса. В результате инцидента она получила травмы, характер которых в настоящее время уточняется, — добавили в пресс-службе.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, которые устанавливают все обстоятельства ДТП. Водитель и другие пассажиры не пострадали.