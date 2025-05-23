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В Самаре троллейбусы № 17 изменили маршрут из-за ремонта кабеля на Стара-Загора

В Самаре идут ремонтные работы на кабеле на улице Стара-Загора.

В Самаре идут ремонтные работы на кабеле на улице Стара-Загора. Подробности рассказали в городском дептрансе.

Из-за восстановления поврежденного кабеля временно не смогут ходить по этому участку троллейбусы № 17. Пока что они курсируют между ЖД вокзалом и проспектом Кирова.

Один участок кабеля уже починили, но потом нашли еще один проблемный элемент. Пока неизвестно, когда закончатся работы.

Жителям города предлагается ездить на автобусах № 23 и № 37.

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