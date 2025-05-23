Самарчанка финансировала нелегальную псевдорелигиозную организацию из Украины

По уголовному делу проходит 56-летняя местная жительница. Его завели по материалам областного УФСБ.
В региональном Следкоме уточнили: 12 февраля прошлого года женщина отправила 40 тыс. рублей для работы псевдорелигиозного движения «АЛЛАТРА»*. Организацию основали на Украине. Причем в августе 2023-го получила статус нежелательной.
«По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательной базы», — добавили правоохранители.
Его сопровождают специалисты областного управления ФСБ. А недавно писали, что в 63-м регионе в СИЗО № 4 осужденный собрал экстремистскую организацию.
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* Деятельность организации признана нежелательной на территории Российской Федерации.