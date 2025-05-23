Участник террористического батальона получил в Ростове 20 лет колонии

В Ростове-на-Дону длительный получил срок участник террористического добровольческого батальона. Об этом сообщили в пресс-службе Южного окружного военного суда.
По данным следствия, осужденный экстремист вступил в состав запрещенной организации осенью 2024 года. Он принял присягу на полигоне в районе села Орловщина Днепропетровской области Украины.
Тогда же, осенью 2024 года, мужчина прошел тактико-специальную, стрелковую, боевую, медицинскую, физическую и психологическую подготовку, а потом в качестве стрелка принимал участие в боях на территории Великоновоселовского муниципального округа ДНР, в районах сел Карла Маркса и Шахтерского.
В ноябре 2024 года участника террористического батальона взяли в плен военные Вооруженных Сил России.
В Южном окружном военном суде экстремист получил 20 лет колонии строгого режима с отбиванием первых трех лет в тюрьме. Приговор утвердили по двум статьям (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ и ст. 205.3 УК РФ).
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