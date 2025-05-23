Участник террористического батальона получил в Ростове 20 лет колонии

Тогда же, осенью 2024 года, мужчина прошел тактико-специальную, стрелковую, боевую, медицинскую, физическую и психологическую подготовку, а потом в качестве стрелка принимал участие в боях на территории Великоновоселовского муниципального округа ДНР, в районах сел Карла Маркса и Шахтерского.