В Беларуси водитель грузовика получил 2,5 года из-за смертельного ДТП с буксируемым авто

Суд дал водителю фуры 2,5 года из-за смертельного ДТП с буксируемым авто. Подробности рассказали в пресс-службе Государственного комитета судебных экспертиз.
Сообщается, что водитель грузовика Iveco Daily 65C15 во время снегопада взял на буксир технический неисправный легковой автомобиль Opel Insignia, у которого был заглушен двигатель. В ведомстве отметили, что при этом была использована самодельная гибкая сцепка, которая не предназначена для буксировки.
Водитель фуры, направляясь в сторону Могилева, разогнался до 50 километров в час, забыв о том, что за рулем буксируемого авто находится девушка. В момент движения на спуск в деревне Антоновка Оршанского района она, не имея возможности остановить автомобиль, перестала контролировать курсовую устойчивость автомобиля, выехала на полосу встречного движения и врезалась в автомобиль такси. Водитель данного транспортного средства скончался на месте ДТП.
Судебно-медицинские эксперты установили, что водитель буксируемого авто получила в результате дорожно-транспортного происшествия переломы костей голени и стопы правой ноги, рукоятки грудины. У водителя такси обнаружили тупую травму тела с множественными переломами костей скелета, а также повреждениями головного и спинного мозга, внутренних органов.
Суд рассмотрел дело и вынес обвинительный приговор. Сообщается, что водителю грузовика было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях поселения. Кроме того, мужчина был лишен права заниматься деятельностью, которая связана с управлением транспортными средствами на срок пять лет. Говорится, что в пользу представителей погибшего в счет возмещения морального вреда с водителя взыскали 70 000 рублей.
Тем временем мы собрали новый график отключения горячей воды в Минске в мае 2025: список адресов, даты отключения. Также опубликован график отключения горячей воды в Минске в июне 2025: список адресов, даты отключения.
Кстати, отец сказал минчанке пойти в милицию после предложения о «декларировании» денег.
Вместе с тем в Беларуси продажа алкоголя будет ограничена 24 мая 2025.
Ранее мы писали, что в Беларуси зарплаты вырастут в одной из бюджетных отраслей с 1 июля 2025.