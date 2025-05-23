В Беларуси водитель грузовика получил 2,5 года из-за смертельного ДТП с буксируемым авто

Суд рассмотрел дело и вынес обвинительный приговор. Сообщается, что водителю грузовика было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях поселения. Кроме того, мужчина был лишен права заниматься деятельностью, которая связана с управлением транспортными средствами на срок пять лет. Говорится, что в пользу представителей погибшего в счет возмещения морального вреда с водителя взыскали 70 000 рублей.