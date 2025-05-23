В Челябинской области раскрыто убийство предпринимателя, совершенное в 2014 году

«Установлены исполнитель преступления, а также организаторы — участники банды, действовавшей в Карталинском, Варненском, Брединском районах и в Магнитогорске в 2010—2016 годах», — сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Само убийство произошло в Карталах в ноябре 2014 года.
Возле дома 113 по улице Луговая было обнаружено тело 37-летнего мужчины с огнестрельными ранениями. Полицейские установили, что он был убит из гладкоствольного ружья утром, когда шел в поликлинику.
Установить и задержать убийцу по «горячим следам» не удалось.
Только недавно полицейские получили оперативную информацию о возможной причастности к убийству ранее неоднократно судимого местного жителя. «В дальнейшем получены неопровержимые доказательства того, что злоумышленник совершил это преступление по указанию участников криминальной группы», — отметила Волк.
Подозреваемый полностью признал свою вину. Затем были установлены все участники криминальной группы, включая организатора и подстрекателей. Двое из них в настоящее время отбывают наказание в местах лишения свободы, а трое задержаны полицейскими совместно с сотрудниками Росгвардии.
«По данным следствия, летом 2014 года 38-летний местный житель из личной неприязни к потерпевшему, отказавшемуся выплачивать часть прибыли за криминальное покровительство, организовал его убийство. Он привлек четырех знакомых, совместно с которыми под надуманным предлогом, якобы имевшегося долга, склонил 44-летнего жителя Карталов к убийству и передал для его совершения обрез охотничьего ружья», — добавили в Следкоме.
Находясь под постоянным давлением со стороны криминальной группы, исполнитель пытался отказаться, однако поступали угрозы о применении насилия в отношении его близких родственников. В итоге он согласился.
Следствием также установлена причастность участников организованной устойчивой вооруженной группы к совершению в 2010—2016 годах на территории Карталинского района ряда нападений на граждан, а также иных преступлений, в том числе открытого хищения чужого имущества, вымогательств, мошенничеств, самоуправства, незаконного приобретения, передачи, хранения огнестрельного оружия и боеприпасов.