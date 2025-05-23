В Челябинской области раскрыто убийство предпринимателя, совершенное в 2014 году

«По данным следствия, летом 2014 года 38-летний местный житель из личной неприязни к потерпевшему, отказавшемуся выплачивать часть прибыли за криминальное покровительство, организовал его убийство. Он привлек четырех знакомых, совместно с которыми под надуманным предлогом, якобы имевшегося долга, склонил 44-летнего жителя Карталов к убийству и передал для его совершения обрез охотничьего ружья», — добавили в Следкоме.