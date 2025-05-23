Выявлена новая схема мошенничества в Омске

Специалисты ВТБ выявили новую схему мошенничества. Преступники от имени сотрудников банков или госорганов убеждают собеседника передать им банковскую карту для якобы её проверки. Делают они это по телефону. Они просто вынуждают жертву назвать пин-код банковской карты. А после и её саму подставному курьеру.
Далее мошенники снимают деньги жертвы через банкомат. Более того, пострадавшие становятся дроперами — посредниками в преступной схеме.
Мошенники сознательно выбирают тактику, чтобы жертва, сама того не подозревая, участвовала в обналичивании средств других пострадавших.
«При компрометации банковской карты нужно немедленно заблокировать её одним из способов: позвонить в контакт-центр банка или самостоятельно через онлайн-банк», — вице-президент ВТБ, начальник управления защиты корпоративных интересов департамента по обеспечению безопасности Дмитрий Ревякин.
Ранее мы сообщали, что пожилым омичам обещают выплату в 20−25 тысяч рублей «по распоряжению мэра». Далее мошенники выманивают персональные данные и оформляют кредиты или похищают сбережения.