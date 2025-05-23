Выявлена новая схема мошенничества в Омске

Специалисты ВТБ выявили новую схему мошенничества. Преступники от имени сотрудников банков или госорганов убеждают собеседника передать им банковскую карту для якобы её проверки. Делают они это по телефону. Они просто вынуждают жертву назвать пин-код банковской карты. А после и её саму подставному курьеру.