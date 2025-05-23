В Самарской области директора фирмы оштрафовали за добычу подземных вод

Организация занималась этим без необходимых документов. Подробнее о происшествии рассказали представители природоохранной прокуратуры.
Известно, что компания занимается рекреационной деятельностью (оздоровлением). При этом добывала подземные воды без лицензии на пользование недрами. Об этом узнали правоохранители.
Далее областное Минприроды завело административное дело на директора фирмы по материалам надзорного ведомства. Нарушителя обязали выплатить 30 тыс. рублей.
А на днях Арбитражный суд признал недействительным договор аренды земли на Поджабном в Самаре.
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