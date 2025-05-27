Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Дагестане задержали члена банды Басаева

Сотрудники ФСБ при содействии Росгвардии задержали мужчину, входившего в состав вооруженной группы под руководством Шамиля Басаева и Хаттаба. Об этом сообщили на официальном сайте Росгвардии Дагестана.

Источник: РИА "Новости"

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело.

«Следствием установлено, что он принимал участие в вооруженном мятеже на территории Ботлихского района республики в августе 1999 года с целью нарушения территориальной целостности Российской Федерации».

В июне 2024 года ФСБ задержало причастных к убийству военных в Чечне членов банды.

Вооруженный мятеж с августа по сентябрь 1999 года стал началом Второй чеченской войны. Вторжение началось из Ботлихского района Республики Дагестан. Главой мятежа был Багаутдин Кебедов, при поддержке Басаева и Хаттаба. По данным Министерства обороны России, потери боевиков в ходе военных действий в Дагестане в 1999 году составили около 2,5 тыс. человек, российских войск — 279 человек.

Банда Басаева и Хаттаба была активна на территории Чечни и Дагестана в годы Второй Чеченской войны. В ее составе было порядка 1,5 тыс. человек. Участники банды совершили несколько крупных террористических актов, в том числе теракт в Буденновске (1995), с жертвами в 130 человек, и теракт в театральном центре на Дубровке в Москве (2002). Тогда погибли 130 заложников. В атаке участвовали 40 боевиков, все они погибли при штурме здания. Хаттаб был ликвидирован в 2002 году в Чечне, а Басаев — в 2006 году в Ингушетии. Членов банды регулярно задерживают.