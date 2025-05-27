В Дагестане задержали члена банды Басаева

Банда Басаева и Хаттаба была активна на территории Чечни и Дагестана в годы Второй Чеченской войны. В ее составе было порядка 1,5 тыс. человек. Участники банды совершили несколько крупных террористических актов, в том числе теракт в Буденновске (1995), с жертвами в 130 человек, и теракт в театральном центре на Дубровке в Москве (2002). Тогда погибли 130 заложников. В атаке участвовали 40 боевиков, все они погибли при штурме здания. Хаттаб был ликвидирован в 2002 году в Чечне, а Басаев — в 2006 году в Ингушетии. Членов банды регулярно задерживают.