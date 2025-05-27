В Дагестане задержали члена банды Басаева

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело.
«Следствием установлено, что он принимал участие в вооруженном мятеже на территории Ботлихского района республики в августе 1999 года с целью нарушения территориальной целостности Российской Федерации».
В июне 2024 года ФСБ задержало причастных к убийству военных в Чечне членов банды.
Вооруженный мятеж с августа по сентябрь 1999 года стал началом Второй чеченской войны. Вторжение началось из Ботлихского района Республики Дагестан. Главой мятежа был Багаутдин Кебедов, при поддержке Басаева и Хаттаба. По данным Министерства обороны России, потери боевиков в ходе военных действий в Дагестане в 1999 году составили около 2,5 тыс. человек, российских войск — 279 человек.
Банда Басаева и Хаттаба была активна на территории Чечни и Дагестана в годы Второй Чеченской войны. В ее составе было порядка 1,5 тыс. человек. Участники банды совершили несколько крупных террористических актов, в том числе теракт в Буденновске (1995), с жертвами в 130 человек, и теракт в театральном центре на Дубровке в Москве (2002). Тогда погибли 130 заложников. В атаке участвовали 40 боевиков, все они погибли при штурме здания. Хаттаб был ликвидирован в 2002 году в Чечне, а Басаев — в 2006 году в Ингушетии. Членов банды регулярно задерживают.