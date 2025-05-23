В Башкирию придет арктический антициклон

С приходом арктического воздуха в конце недели ожидается значительное похолодание — температура опустится на четыре градуса ниже климатической нормы. Ночные показатели составят от +2 до +7 градусов, в отдельных районах возможны заморозки до −2 градусов как в воздухе, так и на поверхности земли. Дневная температура не превысит +13…+18 градусов.