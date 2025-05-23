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В Башкирию придет арктический антициклон

Синоптики предупредили о похолодании в Башкирии.

Источник: Комсомольская правда

В ближайшие дни погодные условия в Башкирии будут формироваться под влиянием передней части полярного антициклона. Об этом сообщают синоптики республиканского гидрометцентра.

С приходом арктического воздуха в конце недели ожидается значительное похолодание — температура опустится на четыре градуса ниже климатической нормы. Ночные показатели составят от +2 до +7 градусов, в отдельных районах возможны заморозки до −2 градусов как в воздухе, так и на поверхности земли. Дневная температура не превысит +13…+18 градусов.

Осадков в этот период не прогнозируется. А вот уже с понедельника метеорологи обещают постепенное потепление до значений выше +20 градусов.

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