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В Казани с поезда сняли пьяного, который угрожал пассажирам ножом

В Казани транспортная полиция возбудила уголовное дело против 44-летнего жителя Волгоградской области за хулиганство в поезде.

Мужчина ехал в составе, следовавшем из Нижневартовска в Волгоград, где пил алкоголь, курил и выражался нецензурно, мешая другим пассажирам. На замечания проводника он отреагировал агрессивно: стал оскорблять, достал кухонный нож и угрожал убийством.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Казанского ЛУ МВД России на транспорте, после прибытия поезда на станцию Казань-1 полицейские сняли дебошира с состава и доставили его в отделение для разбирательства.

Кроме уголовного дела за хулиганство, на мужчину составили административные протоколы за распитие алкоголя и курение в запрещенных местах. Ему грозит до семи лет лишения свободы.

На данный момент подозреваемый находится под подпиской о явке.