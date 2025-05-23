В Казани с поезда сняли пьяного, который угрожал пассажирам ножом

Мужчина ехал в составе, следовавшем из Нижневартовска в Волгоград, где пил алкоголь, курил и выражался нецензурно, мешая другим пассажирам. На замечания проводника он отреагировал агрессивно: стал оскорблять, достал кухонный нож и угрожал убийством.
Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Казанского ЛУ МВД России на транспорте, после прибытия поезда на станцию Казань-1 полицейские сняли дебошира с состава и доставили его в отделение для разбирательства.
Кроме уголовного дела за хулиганство, на мужчину составили административные протоколы за распитие алкоголя и курение в запрещенных местах. Ему грозит до семи лет лишения свободы.
На данный момент подозреваемый находится под подпиской о явке.